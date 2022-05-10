رابط استفسار عن الدعم التكميلي تكافل 3 بالأردن takaful.naf.gov.jo

استفسار عن الدعم التكميلي، المواطنين والمواطنات في المملكة الأردنية يبحثون في الوقت الحالي عن استفسار عن الدعم التكميلي، حيث بات اهتمام المواطنين هو البحث عن الدعم التكميلي الثالث بعد أن أعلن مدير عام صندوق المعونة الوطنية الدكتور برق الضمور وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية داخل الأردن، بأن صندوق المعونة الوطنية سيقوم بتحويل كل المبالغ المالية المستحقة إلى المستفيدين من الدعم التكميل في حساباتهم البنكية يوم الثلاثاء اليوم العاشر من مايو لعام 2022، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات يبحثون عن رابط الدعم بحيث يستفسروا عن موعد نزول الدعم والتعرف على وقت وصوله في حسابتهم البنكية.

استفسار عن الدعم التكميلي بالأردن

من المواعيد المهمة التي ينتظرها المواطنين والمواطنات داخل المملكة الأردنية الهاشمية هي موعد نزول الدعم التكميلي حيث يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الدعم من أجل عمل استفسار عن الدعم التكميلي والتعرف على موعد صرف الدعم النقدي الخاص بهم، والتي يقوم صندوق المعونة الوطنية بتقديمه للفئات المستحقة، ومفترض أن يكون الصرف شهري وفق مجموعة من الضوابط والشروط، ويقوم صندوق المعونة الوطنية بتقديم الدعم لعدد كبير من الأسر الفقيرة والمحتاجة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ويقوم باستهداف أفقر الأسر والتي تتوافر بهم الشروط، وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة لهذه الأسر، خصوصًا مع ارتفاع السلع ليس في المملكة الأردنية الهاشمية فقط، وإنما في جميع دول العالم.

رابط استفسار عن الدعم التكميلي

بكل سهولة يمكن عمل استفسار عن الدعم التكميلي بكل سهولة، والتعرف على موعد الصرف ، وذلك بعدد من الخطوات منها ما يلي:

يزور المواطن في البداية موقع برنامج تكافل الإلكتروني الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. يقوم بعدها بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يبدأ في تسجيل بياناته الشخصية بطريقة صحيحة والتي منها الرقم الوطني وكذلك كلمة المرور، ثم يضغط على زر دخول أو أيقونة الدخول الموحد.

يدخل باقي بياناته الشخصية، ثم يضغط على استعلام.

ستظهر أمامك بعدها كل البيانات التي تحتاج إلى معرفتها.

علمًا بأن الدعم بإذن الله سيتم إيداعه اليوم داخل حسابات المستفيدين.