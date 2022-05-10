الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولى لمواصلة دعم الأزمة الإنسانية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - دعت الجامعة العربية فى مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة والذى عقد اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى إلى مواصلة دوره فى تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين رغم الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب فى أوكرانيا.





وأكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد خلال إلقائه كلمة الجامعة العربية أمام المؤتمر، على ضرورة أن لا تؤثر الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب فى أوكرانيا، على الدعم الدولى المخصص لمواجهة الأزمة الإنسانية السورية.

كما أشار الى أن الأزمة السورية تمر بمرحلة شديدة التعقيد من مراحل تطورها، لاسيما فى ظل ما يشهده الوضع الدولى من اضطراب غير مسبوق، حيث تكاد الأزمة فى سوريا تصبح بمثابة رهينة لمصالح متشابكة لعدة أطراف خارجية.

وحذر زكى من أن يؤدى هذا الوضع إلى تفاقم حدة الصراع على الأرض، ويسهم فى إطالة أمد الأزمة لسنواتٍ أخرى، بما يبدد الآمال فى إمكانية التوصل لتسوية سياسية تنهى هذه المأساة الإنسانية الكبرى.

وأضاف الامين المساعد، أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ الوضع فى سوريا بكافة أبعاده وتدرك انعكاسات الوضع الإنسانى على الكثير من الدول المجاورة وغير المجاورة لسوريا، لاسيما الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وفى مقدمتها لبنان والأردن، وتناشد المجتمع الدولى لتقديم مزيد من الدعم لهذه الدول للتخفيف من الأعباء الضخمة التى تتحملها جراء هذه الاستضافة.

كما أعربت الكلمة عن تطلع الجامعة إلى تجديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا دون أى تسييس، مؤكدةً على أهمية عدم إخضاع الوضع الإنسانى لأى مساومات تتصل بأوضاعٍ دولية لا ينبغى أن يدفع ثمنها الشعب السورى.

هذا وجددت الجامعة العربية دعوتها خلال المؤتمر، إلى تحرك جاد نحو إنهاء هذا الصراع المرير الذى يحتم على جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة سواء السورية أو الدولية، البحث عن ديناميكيات جديدة والانخراط فيها بإيجابية وتقديم التنازلات الضرورية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، استنادا لقرار مجلس الأمن 2254، وثوابت الموقف العربى إزاء الأزمة السورية، والذى يؤكد على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ورفض التدخلات والاعتداءات الخارجية وأى ترتيبات تعزز تواجد قوات دول إقليمية داخل الأراضى السورية وتستهدف فرض تغييرات ديموجرافية وترسخ لواقع جديد على الأرض السورية.

وأكدت التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولى فى سبيل التوصل لحل سياسى للأزمة السورية، ينهى الصراع، ويسهم فى توفير ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لأبناء الشعب السورى.