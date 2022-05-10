عاجل- أزمة الأسعار تضرب إيطاليا

جدة - نرمين السيد - لا تزال تداعيات الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تلقى بظلالها سلبا على كثير من الدول، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع فى العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا التى أصبحت تعانى من ارتفاع أسعار التسوق.





ووفقا لأحدث البيانات استخلصتها جمعية المستهلكين "Artloconsumo" وصل الارتفاع إلى 43%، مع غضب عارم وسط الإيطاليين بسبب ارتفاع أسعار الكوسة والمكرونة.

وأشارت قناة "سكاى تى جى 24" إلى أن هناك 10 عناصر غذائية فى السوق الإيطالى زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 43%، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع فى الأسعار بين العام السابق والعام الحالى يثير القلق، ما يفسره الخبراء هو أن التضخم قد ارتفع فى السنوات الأخيرة، دون أن ينخفض، والآن مع تأثير الحرب تعانى إيطاليا منها خاصة لأن الأسعار لم تعد فى نطاق "مقبول".

وبحسب القناة الإخبارية، فأن أكثر المواد الغذائية التى شهدت ارتفاع فى الأسعار هو زيت عباد الشمس بنسبة 43%، والدقيق والمكرونة ارتفعت أسعارهما أيضا بنسبة 17%، يضاف إلى هذه القائمة من المنتجات المتعلقة بالقمح والدقيق منتجات أخرى فقد سجلت القهوة زيادة بنسبة 4% فى الشهر الماضى، كما ارتفعت أسعار الكوسة بنسبة 16%، كذلك الأمر بالنسبة لأسعار السكر والتى ارتفعت بنسبة 7.4%.

يعود هذا الوضع إلى عدة أسباب، منها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وصعوبة العثور على بعض المواد الخام بسبب أن موسكو وكييف كانتا منتجان رئيسيان للمواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق.