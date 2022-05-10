روسيا: لن نشارك فى جلسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الروسى لن يشارك فى الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت زاخاروفا فى بيان لها: "للأسف، لقيت حججنا وتفسيراتنا بشأن الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية الخاصة (فى أوكرانيا) والوضع الحقيقى على الأرض هناك، تجاهلا تامًا. ومن الواضح أنه لن يتم الإصغاء لها هذه المرة أيضا. لذلك يرفض الوفد الروسى الحضور كى لا يضفى الشرعية على المسرحية السياسية المتحيزة الأخرى التى تمثلها الجلسة المرتقبة".

وأشار بيان زاخاروفا إلى أنه "فى الوقت نفسه نشهد التغاضى عن الجرائم التى ارتكبها الجيش الأوكرانى والقوميون المتطرفون ضد السكان المدنيين فى بلدهم"، مشددًا على أن "مثل هذه المحاولات لفرض أجندة مسيسة على مجلس حقوق الإنسان تتماشى مع توجه الغرب لاستخدام حقوق الإنسان لتحقيق مصالحه الخاصة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان الأممى فى جنيف جلسة خاصة فى 12 مايو، بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان فى أوكرانيا نتيجة للعدوان الروسى"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمجلس فى وقت سابق، مشيرة إلى أن الاجتماع يعقد بناء على طلب رسمى قدمته أوكرانيا فى 9 مايو، وأيدته 47 دولة.

وكانت موسكو أعلنت عن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضويها فى المجلس بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا.