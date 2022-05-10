الاتحاد الأوروبى يعلق على مقترح ماكرون حول إنشاء «منظمة سياسية»

وشدد بوينو ـ فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاءـ على أهمية هذه الفكرة فى ظل الظروف التى وصفها بـ"الاستثنائية" وفى ظل الأزمة الراهنة بين كييف وموسكو، موضحا أن المنظمة الجديدة ستعزز التعاون والتكامل والتضامن بين الدول خاصة مع أوكرانيا فى ظل الظروف التى تمر بها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح فكرة الرئيس الفرنسى الجديدة خلال القمة الأوروبية المقبلة.
وأضاف لويس بونيو: أن هذه المنظمة الجديدة قد تسرع انضمام كييف لها فى هذه الظروف الاستثنائية بدلا من أن تستغرق وقتا أطول للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأتى هذا التصريح عقب ساعات من عرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على أوكرانيا العمل بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ساعات من مقارنة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حربه مع كييف بالحرب ضد ألمانيا النازية.
ولم يقدم الرئيس ماكرون، والذى أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية فى باريس يوم السبت الماضي، أى تفاصيل حول كيفية عمل مثل هذه المجموعة أو ما سيكون دورها.
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