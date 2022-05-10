عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول أسطورة الهيكل المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.