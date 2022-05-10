نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان الأربعاء 11 مايو 2022 في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان القادمة في نهائي كأس إيطاليا 2022، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من مايو الحالي 2022، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، ومن المقرر أن تلعب المباراة المرتقبة بين انتر ميلان ويوفنتوس على ملعب الأوليمبيكو.

مباراة اليوفي والانتر تحظى باهتمام إعلامي كبير جداً في الوسط الرياضي، لما يتمتع به الفريقين من شعبية كبيرة ليس في إيطاليا فقط بل في العالم كله، نتيجة لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني لنقوم بتغطية إخبارية عن مباراة نهائي كأس إيطاليا، وذلك من حيث موعد ماتش اليوفنتوس والانتر، والقنوات الناقلة ومعلق المباراة وكافة التفاصيل الأخرى.

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

من المقرر أن تقام مباراة اليوفي ضد الانتر في نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء الموافق 11\05\2022، ويحتضن أحداث المباراة المنتظر ملعب الأوليمبيكو وذلك حسب التوقيتات التالية:-

19:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن وقطر ولبنان وفلسطين والأردن.

23:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية حقوق نقل ماتش الانتر ضد اليوفي، وبذلك سوف يتم نقل المباراة على قناة AD SPORTS 2 HD، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلقين المتميزين فارس العوض وعلي سعيد الكعبي.

نهائي كأس إيطاليا 2022

يسعى يوفنتوس نحو الفوز بالمباراة والحصول على الكأس الغالية والوصول إلى الكأس الخامسة عشرة في تاريخ النادي العريق المليء بالبطولات. يعاني اليوفي من اهتزاز غير مبرر في الأداء على المستوى المحلي في الدوري وكذلك على المستوى القاري. لأجل ذلك يرغب في حفظ ماء الوجه بالحصول على لقب بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم 2022. وكان اليوفي قد تمكن من الوصول إلى نهائي الكأس على حساب فيورنتينا في نصف النهائي. بنتيجة كبيرة في مجموع المبارتين بثلاثة أهداف دون مقابل. ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي الانتر في نهائي الكأس.

في المقابل يسعى الانتر نحو الفوز باللقب الغالي وإضافة لقب جديد في دولاب النادي المليء بالبطولات. وقد تمكن الانتر من الوصول إلى نهائي كأس إيطاليا. بعد أن تمكن من الفوز على ميلان. في نصف النهائي بنتيجة 0\3 في مجموع المبارتين.