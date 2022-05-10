عاجل- روسيا تعلق على إمكانية استخدام النووى فى حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة فى الخارجية الروسية أليكسى زايتسيف، إن روسيا مستعدة لأى سيناريوهات فى المجال الإعلامى وعلى الأرض تمهيدا لاستفزازات محتملة من قبل كييف والغرب، مشيرا إلى أن موسكو "اضطرت غير مرة إلى تفنيد افتراءات عن إمكانية استخدامها سلاحا نوويا خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا".

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