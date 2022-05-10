ماكرون يعلن اختيار رئيس الوزراء الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى مشترك عقده ماكرون مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، فى برلين.
وقال ماكرون، ردا على سؤال حول من سيكون رئيس وزراء فرنسا الذى سيشارك فى مجلس الوزراء الفرنسى - الألمانى إنه يعلم من سيخلف "كاستكس" ولكنه لن يفصح عن اسمه فى برلين ولا فى الوقت الحالي.
وأكد ماكرون أن مجلس الوزراء الفرنسى - الألمانى المقرر انعقاده فى النصف الأول من شهر يوليو المقبل "سيكون مهما للغاية".
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، توجه إلى ألمانيا أمس فى أول زيارة رسمية له بعد إعادة انتخابه، وقال قصر الإليزيه فى وقت سابق إن المحادثات مع المستشار الألمانى أولاف شولتس ركزت على سياسات الدفاع والطاقة.
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