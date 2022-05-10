إسرائيل: سنتخذ القرارات المتعلقة بالأقصى دون اهتمام بالضغوط السياسية

جدة - نرمين السيد - هدد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، نفتالى بينيت، اليوم الثلاثاء، بأنه "سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ـ جبل الهيكل المزعوم بحسب إسرائيل ـ من قبل الحكومة الإسرائيلية، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية".





وفى بيان له، قال مكتب نفتالى بينيت، إنه "بالإشارة إلى التقارير التى زعمت بأنه حدث تغيير على الوضع القائم فى المسجد الأقصى بسبب ضغوط سياسية"، وأنه "يدور الحديث عن واقعة حصلت قبل حوالى شهر ونصف..وبالفعل، قبل حوالى شهر ونصف ورد طلب أردنى بزيادة ملاكات الأوقاف الإسلامية فى المسجد الأقصى بـ50 ملاكا، إلا أن إسرائيل لم تستجب لهذا الطلب"، على حد قوله.

وأضاف البيان الإسرائيلى: "أما عمليًا، فتم إقصاء 6 أشخاص من حراس الأوقاف المؤيدين لـ"حماس" عن المسجد الأقصى، وفى المقابل تم تعيين 12 شخصًا جديدًا من موظفى الأوقاف فى إطار الملاكات القائمة، دون زيادة عددها، ولا يطرأ أى تغيير أو مستجد على الوضع القائم فى المسجد الأقصى، حيث يتم صون السيادة الإسرائيلية عليه".

وتابع مكتب بينيت: "سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى من قبل الحكومة الإسرائيلية، بناء على اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية".