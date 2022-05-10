برنامج الغذاء العالمى: نصف سكان أفغانستان يواجهون جوعا حادا

جدة - نرمين السيد - قالت نائب المدير الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمى لآسيا والمحيط الهادى أنثيا ويب، إن قرابة نصف سكان أفغانستان (نحو 19.7 مليون نسمة) يواجهون الجوع الحاد، ما يمثل مستويات قياسية من الجوع فى البلد الآسيوى.





وأوضحت ويب -فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو اليوم الثلاثاء- أن هذا الرقم، الذى يستند إلى أحدث تحليل للأمن الغذائى فى أفغانستان، من المتوقع أن ينخفض إلى 18.9 مليون فى الفترة بين يونيو ونوفمبر المقبلين، وهو ما يعود جزئيا إلى موسم حصاد القمح من مايو إلى أغسطس، والتوسع المنسق فى المساعدات الغذائية الإنسانية، إلى جانب زيادة دعم سبل العيش الزراعية والذى تم تسهيله من خلال الدعم السخى من المانحين.

وأضافت أن الجفاف المستمر فى البلاد إلى جانب أزمتها الاقتصادية يشير إلى أن الجوع غير المسبوق الذى يعانى منه السكان سوف يستمر فى تهديد حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء أفغانستان.

وأوضحت أن برنامج الغذاء العالمى أطلق أكبر عملية غذائية إنسانية فى العالم فى غضون أشهر ووصلت إلى أكثر من 16 مليون شخص حتى الآن فى عام 2022، كما يعمل مع المزارعين والمطاحن والمخابز، إلى جانب تدريب النساء وخلق فرص عمل لدعم الاقتصاد المحلي، منوهة إلى أن الحرب فى أوكرانيا ستستمر فى الضغط على إمدادات القمح والسلع الغذائية وأسعار الوقود فى أفغانستان.

وأكدت المنظمة الأممية أنها بحاجة إلى تمويل قيمته 1.4 مليار دولار خلال العام الجارى لمواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ والتغذية والقدرة على الصمود.