الدفاع الروسية: قوات لوجانسك وصلت إلى الحدود الإدارية للإقليم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن وحدات الشرطة الشعبية لإقليم لوجانسك قد اخترقت، بدعم من القوات المسلحة الروسية، بعد أن أكملت تحرير قرية بوباسنايا من القوميين، دفاع العدو العميق ووصلت إلى الحدود الإدارية لإقليم لوجانسك.

وأضاف متحدث الجيش الروسى، أن الهجوم أسفر عن القضاء على نحو 120 قوميًا، وتدمير 13 مدرعة، و12 مركبة.