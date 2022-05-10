العالم اليوم - بلد يتخلص من لقاحات كورونا: العرض أكثر من الطلب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:18 مساءً - بعد أن أصبحت تمتلك فائضا في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية في النرويج، الثلاثاء، التخلص من أكثر من 137 ألف جرعة.

وأشار المعهد النرويجي للصحة العامة اعتزامه التخلص من المزيد من الجرعات في حال لم يتغير الطلب العالمي.

وتتمتع النرويج بتغطية عالية للقاحات، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على التبرع باللقاحات عالميا.

وقال المعهد: "للمرة الأولى خلال الجائحة، يتجاوز العرض الطلب على جرعات لقاح (كوفيد 19)"، مضيفا أن هذا الوضع ينطبق أيضا على معظم دول الاتحاد الأوروبي، علما أن النرويج ليست عضوا به.

وأشار المعهد إلى أن 93.1 بالمائة من السكان، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 90.7 بالمائة على جرعة ثانية.

وتبرعت النرويج بـ7.4 ملايين جرعة لأكثر من 25 دولة عبر برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة، وكتبرعات فردية.

وأعلن مسؤولو الصحة في الدنمارك، في وقت سابق من هذا الشهر، التخلص من 1.1 مليون لقاح فائض من لقاحات "كوفيد 19" بسبب اقتراب تاريخ انتهاء صلاحيتها، وفشل جهود التبرع بها للدول النامية.