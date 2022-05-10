نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف برنامج المساعدة المقطوعة 1443 لمستفيدي ضمان الموارد البشرية hrsd.gov.sa حقيقة تأكدت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيقاف برنامج المساعدة المقطوعة 1443 لمستفيدي ضمان الموارد البشرية، هذه هي الحقيقة المؤكدة بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار كثيرة متداولة عن المساعدة المقطوعة، ولكنها جميعها أخبار وشائعات مضلله حقيقة، فكثيراُ ما طالعتنا المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار ومعلومات مُضللة عن موعد نزول مقطوعة الضمان، وموعد صرف المساعدات المقطوعة، والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، لدرجة أن بعض المواقع بدأت تنشر موضوعات عن أسماء مستفيدو المساعدة المقطوعة للعام الحالي، لذلك فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بغلق جميع الروابط المتعلقة بالمساعدة المقطوعة والاستعلام عنها، وذلك لتأكيد إيقاف أو إلغاء هذا البرنامج الذي توقف منذ قرابة 4 سنوات.

إيقاف برنامج المساعدة المقطوعة 1443 لمستفيدي ضمان الموارد البشرية

لذلك فيجب عدم الانسياق وراء ما تبثه المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وشائعات مضللة وكاذبة، فما يتم نشرة يثير ألبلبة لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي، ففور نشر تلك الشائعات والأخبار المُضللة نجد توافد من المواطنين على مكاتب الضمان الاجتماعي لتأكد من الأخبار والشائعات التي يتم نشرها، مما يرهق المواطنين جراء تكبد عناء الانتقال إلى مكاتب قد تبعد عن محل إقامتهم عشرات الكيلو مترات، وكذلك يُسبب أيضا تزاحم على مقرات مكاتب الضمان ويعيق عمل الموظفين بتلك المكاتب.

هل تم إلغاء المساعدة المقطوعة للضمان المطور

لذلك وحرصاً على وقت وجهد المستفيدين من الضمان الاجتماعي والعاملين بوزارة الموارد البشرية ومكاتبها، فقد أعددنا هذا التقرير الذي يؤكد حقيقة نزول أسماء المستفيدين من برنامج مقطوعة الضمان، وهي المساعدة المقطوعة التي توقفت منذ ما يقارب 4 سنوات، ويجب أن ننوه إلى عدم تصديق كل ما يُنشر من شائعات وأخبار لا أساس لها من الصحة، فيجب التحقق من المصادر الرسمية وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المطور أرقام مجانية للتواصل والاستفسار دون تكبد عناء الذهاب إلى مقرات مكاتب الضمان الاجتماعي.

وزارة الموارد البشرية وبرامج الدعم الحماية الاجتماعية

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على تقديم العديد من برامج الدعم للفئات الأولى بالرعاية الحكومية، أما عن إنجازات وزارة الموارد البشرية فهي تتحدث عن نفسها في كافة مجالات الدعم والحماية الاجتماعية، خاصة بعد انطلاق نظام برنامج لضمان الاجتماعي الجديد المطور، وتسعى وزارة الموارد البشرية إلى عمل ملف تعريف موحد لكل مواطن مستفيد من برامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفق شروط الأهلية لاستحقاق دعم الضمان، أما عن أهم الفشات المستفيدة من برامج الدعم والحماية الاجتماعية فهي كالتالي:

الفئات محدودي الدخل.

الحالات الأشد حاجة.

الأشخاص أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة.

كبار السن.

الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

المطلقات والأرامل والمهجورات بلا عائل.

الحماية الأسرية.

الأحداث الجانحين.

طريقة التسجيل في برامج الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa

زيارة “رابط المنصة الوطنية الموحدة “النفاذ الوطني الموحد“،

كما يمكن الدخول مباشرة على “ موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “.

“. الضغط على الخدمات الإلكترونية والحصول على رقم سري.

التسجيل في “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

إدخال الرقم المدني والرقم السري.

اختيار التقديم في الخدمة والبرنامج الذي ترغب في التسجيل فيه.

استكمال الخطوات بالبيانات الشخصية المطلوبة ورقم الإيبان البنكي.

أتاحت وزارة الموارد البشرية رقم هاتف للاستعلام: 8001222777 – وصندوق بريد 12487 – الرقم البريدي للوزارة 11157.

أخر موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد مد مهلة التقديم

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد قامت بمد فترة التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور والذي كان من المقرر أن ينتهي في أواخر شهر مايو 2022، فقد تم مد فترة التسجيل والتقديم لتكون بنهاية دوام يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، وقد صرح مصدر مسئول بالوزارة أن مستفيدي الضمان القديم لن يتوقف لهم صرف الراتب، وكذلك لن يتم تقليل أو خصم أي مبالغ من الراتب حتى انتهاء فترة التسجيل بمنصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، إلا أن عدم التسجيل خلال المهلة الممنوحة قد يتبعه توقف وتعليق صرف الراتب ، لذا يجب التسجيل قبل انتهاء المهلة الممنوحة.

وبذلك فقد تأكدي يقيناً إيقاف العمل ببرنامج المساعدة المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهذا التوقف قد يكون توقف مؤقت، وذلك لحين تفعيل برنامج جديد يحل محل مقطوعة الضمان الاجتماعي بشروط جديدة، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بوقف جميع الروابط الخاصة بالتقديم والتسجيل على المساعدة المقطوعة، وكذلك توقف رابط الاستعلام، لذا لزم التنويه.