رابط التسجيل في حساب المواطن للتابعين المستفيدين المستثنين وفق ضوابط الدعم 2022

رابط التسجيل في حساب المواطن 2022 وفق ما أوضحه البرنامج قبل ساعات قليلة من إيداع الدعم المالي المخصص للدفعة 54 شهر مايو 2022 لمستحقين مكتملي الأهلية والمنطبقة عليهم شروط صرف حساب المواطن، وقد تم الإعلان عن صرف الدورة 54 عبر الحساب الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022 وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع العلم أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 113 مليار ريال سعودي، وقد تم تعليق التسجيل في البرنامج منذ صرف الدفعة 28 شهر مارس 2020 باستثناء تسجيل التابعين للمستفيدين الحاليين وفق تعديلات ضوابط الدعم.

السعودية رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن 2022

إضافة لما سبق ذكره فالتسجيل للفئات المستثناه من تعديلات وضوابط برنامج الدعم المالي حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية يتم عبر الرابط الرسمي ca.gov.sa بالخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول على الرابط الرسمي الإلكتروني حساب المواطن.

يلي ذلك انشاء حساب جديد من خلال تعبئة كافة البيانات المطوبة بالمستفيد ومن ثم التابعين.

كذلك القيام بارفاق جميع المستندات اللازمة المطلوبة.

في النهاية اتمام التسجيل من خلال اشعار رقم المعاملة.

شروط أهلية استحقاق دعم حساب المواطن بالمملكة 1443

كذلك فان أبرز شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن نذكرها بالترتيب في النقاط التالية:

أولًا يشترط أن يكون المستفيد من برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية باستثناء ابن وابنة المواطنة، وأيضًا باستثناء الزوج أو الزوجة غير السعودية إضافة إلى حاملي بطاقات التنقل.

كذلك أن يقيم المستفيد مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال آخر الـ12 شهر مضى.

أيضًا لابد من أن يكون المستفيد من البرنامج غير متواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

كما يشترط أن تتوافق كافة البيانات المفصح عنها من قبل المستفيد من برنامج حساب المواطن مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

في النهاية يشترط للأهلية أن يكون إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا متوافقة مع معايير الاستحقاق الخاصة بحساب المواطن.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022

خطوات تعديل الحالة الوظيفية في برنامج حساب المواطن 1443

في الختام بإمكان المواطن السعودي مستحق الدعم تغيير الحالة الوظيفية، قبل صرف الدعم المالي الخاص به من خلال الخطوات التالية: