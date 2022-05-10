موافقة فورية 50,000 ريال بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب لدى إمكان للتمويل

يمكن الحصول على موافقة فورية على مبلغ تمويل يصل إلى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط المرن حتى 60 شهر من خلال شركة إمكان للتمويل في السعودية حيث نجحت في كسب ثقة العديد من العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع بمزايا تمويلية عديدة حيث أصبح متاح لجميع المواطنين فب المملكة فرصة التقديم عبر الجوال على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء الحاصلين على الجنسية السعودية فقط لا غير بموافقة الشريعة الإسلامية في السعودية عن طريق تمويل شركة إمكان.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر بالشركة

شركة إمكان للتمويل بالسعودية بالتعاون مع مصرف الراجحي توفر أفضل تمويل ميسر بمزايا متعددة للمواطن السعودي فقط فهذا التمويل مخصص لهم حيث يمنح التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة حتى خمسة سنوات على الأكثر بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

شركة إمكان وفرت التمويل الشخصي بشرط توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت وهو يساوي أربعة آلاف ريال سعودي بالمملكة.

كذلك يطلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان توفير فترة عمل لا تقل عن 6 شهور للموافقة السريعة على قرض الشركة.

توفير إيضًا سجل ائتماني جيد من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل يحتاج أن يكون المتقدمين يبلغون من العمر 25 سنه حتى 60 سنه عبر شركة إمكان للتمويل.

وفرت شركة إمكان للتمويل لجميع المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي وشبة حكومي والخاص.

كذلك متاح للمتقاعدين تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة.

أهم مميزات التمويل الشخصي السريع لدى شركة إمكان