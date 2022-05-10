أكثر من 1000 جندي أوكراني لا يزالون في مصنع آزوفستال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الثلاثاء أن أكثر من ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية.

وقالت لوكالة فرانس برس “أكثر من ألف” جندي أوكراني لا يزالون داخل المصنع و”المئات منهم مصابون بجروح. هناك أشخاص يعانون من إصابات بالغة ويلزمهم إجلاء طارئ. الوضع يتدهور يوميًا”.

وقال أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 100 مدني ما زالوا في مصنع للصلب يتعرض لقصف روسي مكثف.

وكتب بيترو آندريوشينكو مساعد رئيس البلدية على تطبيق تيليجرام “بالإضافة إلى الجيش، هناك ما لا يقل عن 100 مدني لا يزالون في ملاجئ (آزوفستال). ولكن ذلك لا يقلل من كثافة الهجمات من قبل المحتلين”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا تجري عمليات اقتحام لمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، بمساعدة الدبابات ونيران المدفعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين إن قواتها دمرت محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية في شرق البلاد.

وقالت روسيا في وقت سابق إنها ستعتبر وسائل نقل حلف شمال الأطلسي المحملة بأسلحة في أوكرانيا أهدافا يجب تدميرها.