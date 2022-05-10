جدة - نرمين السيد - وتعد بيربوك، التى التقت سكان الضاحية التابعة لكييف خلال الزيارة غير المعلنة مسبقا، الأخيرة ضمن مجموعة من الدبلوماسيين والقادة الأجانب الذين زاروا بوتشا، وهى واحدة من عدة بلدات وقرى تحيط بكييف اتُّهم الجنود الروس بارتكاب جرائم حرب فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة بوتشا الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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