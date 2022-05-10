الرئيس اللبنانى يعلن موعد تركه منصبه

جدة - نرمين السيد - قال عون، إن "الأكثرية النيابية التى ستفرزها صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية المرتقبة، ستكون مؤثرة فى رسم وجهة الاستحقاق الرئاسى بعد أشهر".

وأضاف عون فى تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، "أؤكد أننى سأترك قصر بعبدا فى 31 أوكتوبر المقبل، ولن أبقى لحظة واحدة فيه بعد هذا التاريخ، وإذا تعذر لأى سبب انتخاب رئيس جديد، تتولى الحكومة إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية، وإذا تعذر أيضا فى أسوأ الاحتمالات تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، تناط الأمور بعد 31 أكتوبر بحكومة تصريف الأعمال، ولو أنها ستكون مقيدة الصلاحيات".

وبسؤاله عما إذا كان رئيس "التيار الوطنى الحر"، النائب جبران باسيل، هو مرشحه الضمنى لرئاسة الجمهورية، قال عون: "ليس لدى أى مرشح للرئاسة، أما بالنسبة إلى جبران باسيل فهو شخص وطنى وآدمى، وقد تعرض لمحاولة اغتيال سياسى نجا منها بفضل صلابته وثباته، لكننى أرى أن توليه رئاسة الجمهورية فى هذا الظرف مهمة صعبة ودقيقة، أولا لأن الأزمة المتفجرة التى صنعتها التراكمات هى محرقة، وثانيا لأن سلطة رئيس الجمهورية باتت محدودة بفِعل طبيعة النظام السياسى".