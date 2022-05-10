روسيا: لم نبدأ الحرب الدبلوماسية بعد

جدة - نرمين السيد - قال جروشكو، إنه "ليس فى تقاليدنا، لأننا نعتقد أن عمل البعثات الدبلوماسية مهم"، وذلك ردًا على سؤال حول احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية الأوروبية فى روسيا بعد الخطوات غير الودية الجديدة من الدول الغربية، وتوسيع العقوبات ضد روسيا.

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أكد جروشكو أنه "لم نبدأ الحرب الدبلوماسية وحملة الطرد".

ومنذ أكثر من عامين، تتبادل روسيا ودول الغرب عمليات طرد الدبلوماسيين، حيث اضطر نحو 400 دبلوماسى روسى حول العالم إلى مغادرة دول عملهم.