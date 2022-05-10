العالم اليوم - "فضيحة الهواتف" تطيح أكبر رأس في استخبارات إسبانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:21 مساءً - أقالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، مديرة أعلى وكالة استخبارات في البلاد، عقب اكتشاف حالتي اختراق لهواتف سياسيين، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" ووسائل إعلام أخرى، أن مجلس الوزراء الإسباني وافق على إعفاء باز إستيبان من منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطني الإسباني.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة اعلانا رسميا بذلك في وقت لاحق من الثلاثاء.

يأتي القرار بعد أن اعتراف إستيبان الأسبوع الماضي في جلسة مغلقة للجنة برلمانية، باختراق وكالتها بشكل قانوني هواتف العديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.

وتخضع وكالتها أيضا للتدقيق بسبب ما كشفت عنه الحكومة مؤخرا من اختراق الهواتف المحمولة لكل من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير دفاعه، ببرنامج تجسس بيغاسوس من قبل قوة "خارجية".

وأصبحت إستيبان ( 64 عاما) أول امرأة تترأس الاستخبارات الإسبانية في يوليو 2019، بصورة مؤقتة في البداية، قبل تعيينها بشكل دائم في فبراير 2020.