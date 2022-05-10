نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع سحب استدعاء امتحان البيام 2022 سحب استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط bem.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع سحب استدعاء امتحان البيام 2022، من أهم كلمات البحث حالياً في الجزائر، ليتعرف الطلاب المقرر دخولهم امتحان نهاية العام في شهادة التعليم المتوسط 2022، على استدعائهم ومقار لجان الامتحان خلال المدة التي حددتها وزارة التربية الوطنية لسحب الاستدعاء، هذا وقد تم فتح التسجيل لحضور امتحان البيان في وقت سابق وتسجيل بيانات الطالب الراغب في دخول امتحان نهاية العام، ويتزايد البحث حالياً على موعد سحب الاستدعاءات لامتحان البيام والرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام، بالإضافة لعمليات البحث عن موقع سحب استدعاء البكالوريا، وحرصاً منا على توفير المعلومة الصحيحة وما يهم المواطن بمختلف الدول فإننا نعرض عليكم تفاصيل الخبر، مع الموقع الرسمي للاستعلام وطباعة الاستدعاء.

موقع سحب استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط 2022

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “onec.dz“.

أو الدخول المباشر على “bem.onec.dz“.

كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

النقر على زر إظهار.

طباعة الاستدعاء مدون عليه مكان مركز الامتحان.

موعد بدء سحب الاستدعاء

يبدأ سحب الاستدعاء لامتحان البيام 2022، من اليوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022، ويستمر حتي 8/5/2022 أي مدة شهر تقريباً، هذا ويكون الاستعلام وسحب الاستدعاء إلكترونياً من خلال الموقع الموضح بعاليه.

سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) سحب استدعائي امتحاني #شهادة_التعليم_المتوسط وشهادة #البكالوريا دورة 2022https://t.co/aWRrAm0ohLhttps://t.co/4cOk4m3Y89#BEM 2022#BAC 2022 pic.twitter.com/ndsrTv3u6T — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) May 8, 2022

ضوابط حضور امتحان شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022

الحضور قبل موعد الامتحان بفترة كافية. دخول مركز الامتحان بالاستدعاء الذي تم طباعته. الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية “لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، إحضار المطهر”. منع الدخول بالهاتف النقال بلجان الامتحان.

سحب الاستدعاء بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن سحب الاستدعاء بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، من خلال موقع الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية، وكذالك فضاء أولياء التلاميذ على الأرضية الرقمية وزارة التربية، موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هذا بالإضافة لتوفير رابط للطلاب المترشحين لامتحان البكالوريا 2022، وموقع سحب استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي أوضحناه سابقاً.

سحب الاستدعاء للمترشحين الأحرار

من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية في تعميم رسمي على صفحتها عبر تويتر، ليتمكن المترشحين الأحرار من سحب الاستدعاء بسهوله، هذا وقد نوهة الوزارة على أنه في حالة وجود تأخر في عملية سحب الاستدعاءات جميعها مراجعة المؤسسات التعليمية ومراجعة البيانات.