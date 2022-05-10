أوكرانيا تعلن إصابة 5 أشخاص فى هجوم صاروخى على ميناء أوديسا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم الجيش ناتاليا جومينيوك قولها "أثناء البحث عن أهداف استراتيجية، تمكنت الصواريخ من ضرب مركز تسوق ومستودع للسلع الاستهلاكية".

وأظهرت الصور التى نشرتها جومينيوك - على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - المستودع الذى اشتعلت فيه النيران.