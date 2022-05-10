بلومبرج: استقرار تدفقات الغاز الروسى لأوروبا عبر نورد ستريم وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، تشير البيانات إلى أن إمدادات الغاز الروسى إلى ألمانيا مستقرة عبر "نورد ستريم"، ووصلت إلى نحو 73 جيجاوات/ساعة، فى السادسة صباحا بالتوقيت المحلى، وهى كمية تقارب القدرة الكاملة للخط.
كما توقعت الوكالة الأمريكية أن تكون الإمدادات المارة عبر أوكرانيا عند نحو 97 مليون مترًا مكعبًا لليوم، وهو نفس المعدل الذى تم تسجيله أمس الإثنين، وفقا لبيانات جهات التشغيل فى أوكرانيا.
كذلك، أشارت بيانات الجهات المعنية إلى أن تدفقات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط "يامال-أوروبا" بلغت نحو 10 جيجاوات/ساعة من السادسة إلى السابعة صباحًا.
ورغم معارضة الغرب لدفع مستحقات الغاز بالروبل الروسى حسب طلب الجانب الروسى، تواصل موسكو ضخ الغاز إلى أوروبا.
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