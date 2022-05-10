اعتقال مسنة إسرائيلية هددت بينيت وعائلته برسالة ورصاصات

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، سيدة مسنة عمرها 65 عامًا، من جنوب البلاد، بتهمة إرسال رسالتى تهديد مع رصاصات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، وعائلته، وبدأ التحقيق معها بالتعاون مع جهاز الأمن العام شاباك.





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