الخميس.. جلسة علنية فى مجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تأتى هذه الجلسة بطلب من فرنسا والمكسيك، وهى الجلسة الـ16 التى يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.

وبحسب الوكالة، يسعى الغرب من وراء عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن الحرب فى أوكرانيا، مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، إلى إبقاء الضغط على روسيا وزيادة عزلتها على الساحة الدولية، حيث قال دبلوماسى إن فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتم خلال جلسة الخميس تقديم إحاطات من كل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وتتزامن الجلسة المرتقبة مع اجتماع استثنائى سيعقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، بطلب من كييف، للبحث فى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى أوكرانيا".