أوكرانيا تكشف عن حلول جديدة للتغلب على أزمة الوقود

جاء ذلك خلال منتدى الطاقة البولندى الأوكرانى، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وأضافت الوزارة فى بيان: "يمكن أن تكون بولندا الآن دولة عبور رئيسية لأوكرانيا، حيث توفر أكثر من 200 ألف طن من الإمدادات شهريًا"، مشيرة إلى أنه فى الشهر الماضى بلغت 60 ألف طن فقط، وقد سمح المنتدى للمشاركين بإيجاد حلول عملية لزيادة الإمدادات فى المستقبل القريب.
وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، فى البيان، إن هناك فرصة محتملة للانضمام إلى الموّرد البولندى للمنتجات البترولية من الولايات المتحدة، أمستردام - روتردام - أنتويرب، ودول البلطيق حيث سيتم تسليم الوقود عن طريق وسائط النقل المشتركة عبر بولندا.
وتابعت: "خلال المنتدى مع الزملاء البولنديين، اكتسبنا فهمًا واضحًا لكيفية الحصول على إمدادات إضافية من التجار البولنديين، إضافة إلى ذلك، وجدنا إمكانيات تقنية لزيادة الشحن العابر للكميات المطلوبة، ولدينا بالفعل تأكيد من إحدى الشركات البولندية الرائدة للحصول على سعة إضافية"، مضيفة "ستسمح هذه الخطوات بتوصيل موارد الوقود بشكل أسرع فى المستقبل القريب، ما سيقلل من قوائم الانتظار فى محطات الوقود الأوكرانية".
ويأتى هذا النقص فى الإمدادات، بعدما هاجمت روسيا بشكل منهجى البنية التحتية للوقود فى أوكرانيا، ودمرت مصفاة كريمنشوك وعددًا من مستودعات النفط الكبيرة.
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