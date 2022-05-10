عاجل- أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها بتسيير الأعمال

جدة - نرمين السيد - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمرًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.





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