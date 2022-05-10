العالم اليوم - أنباء رحيل ساديو ماني تثير غضب مشجعي ليفربول

انتم الان تتابعون خبر أنباء رحيل ساديو ماني تثير غضب مشجعي ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:15 صباحاً - أثارت تقارير عن محادثات أجرها فريق بايرن ميونيخ الألماني مع السنغالي ومهاجم ليفربول الإنجليزي غضبا عارما بين مشجعي الريدز.

فقد رد مشجعو ليفربول الغاضبون على الأخبار التي تفيد بأن ساديو ماني قد ينضم إلى بايرن ميونيخ، حيث يتهمون فريق ليفربول بجعل المهاجم السنغالي يشعر بأنه "ليس مهما" مقارنة بمحمد صلاح "إذا رحل"، ويقصدون ساديو ماني، "سنشعر بالغضب".

ليس من المستغرب أن يكون مشجعو ليفربول غير سعداء بظهور ساديو ماني كهدف انتقالات صيفية لبايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتزعم التقارير في ألمانيا أن المدير الرياضي لبايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش التقى بممثلي ماني في مايوركا الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، لمناقشة خطوة محتملة.

وتسببت الأخبار في صدمة بين مسؤولي الريدز والمشجعين على حد سواء، حيث لعب ماني دورا أساسيا تحت قيادة يورغن كلوب منذ التوقيع من ساوثهامبتون في عام 2016.

وكتب أحد المشجعين على موقع تويتر يوم الإثنين: "إن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ سيؤلمني بشدة".

وردد آخر صدى "إذا غادر ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ، فسأبكي بالفعل".

وقال ثالث: "لا تفعل هذا بي يا رجل.. سوف ألصق نفسي بالمدرجات إذا حاول ماني الذهاب إلى بايرن ميونيخ. لن يحدث".

وهذا الصيف، سيدخل ماني العام الأخير من عقده في آنفيلد، وحتى الآن لم تجر أي مناقشات مهمة حول تمديد عقده.

وهو في هذا في نفس موقف النجم المصري محمد صلاح، لكن ليفربول بذل المزيد من الجهد لتقديم صفقة جديدة للمصري.

يُزعم أن هذا قد يشجع ماني على السعي وراء تحدٍ جديد، وانتقد أنصار الريدز النادي نتيجة لذلك.

وكتب أحد المشجعين في تغريدة على موقع تويتر: "إذا غادر ماني، لكنه كان يقول منذ شهور، يجب أن يكون غاضبا من النادي والجماهير لأنهم يتصرفون وكأن عقده ليس مهما مقارنة بعقد صلاح".

وأضاف آخر: "إذا ذهب ماني، سأشعر بالغضب الشديد.. يجب أن تكون له أولوية مثله مثل صلاح".

ويعتبر كل من ماني وصلاح من أهم ركائز فريق ليفربول، ويبدو أنه من غير المعقول أن يتبقى لكلاهما أقل من 12 شهرا على عقديهما في بداية الموسم المقبل.

وكتب أحد المعجبين على موقع تويتر "مفاوضات العقد مع ماني وصلاح بحاجة إلى حل في أسرع وقت ممكن.. لست مستعدا لواقع حيث يغادر أي منهما".