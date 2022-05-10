بولندا تستقبل 3 ملايين لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء، أن البلاد استقبلت 3 ملايين و275 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 من شهر فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة -حسبما ذكر "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن 17 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الإثنين، مقابل 23 ألفا و600 لاجئ فى اليوم الذى يسبقه. يذكر أن بولندا مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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