الملك سلمان يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الحادث الإرهابى بسيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد خادم الحرمين - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - وقوف السعودية مع مصر وشعبها، معربًا عن بالغ التعازى لأسر الشهداء وللشعب المصرى الشقيق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وفى سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى ببرقية عزاء ومواساة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى إثر الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.