وقال المسؤول الأمريكى، إن روسيا أطلقت كمًا هائلًا من الصواريخ حتى نفذت الأسلحة الروسية الموجه بدقة، مشيرًا إلى أنها تواجه صعوبة فى استبدالها.
وفى سياق متصل، أكد المسؤول أن القوات الروسية لا تزال تسعى للسيطرة على خاركيف شمالى أوكرانيا، نظرًا لموقعها على مشارف دونباس، حيث تسمح بإمكانية فتح خط الإمدادات فى دونباس وصولا إلى ماريوبول بالإضافة إلى أنها مدينة صناعية مهمة.
وقال إن هناك اشتباكات تجرى فى قرى وبلدات صغير فى دونباس بدون تحقيق الروس أى تقدم كبير، لافتًا إلى أن الجيش الأوكرانى دمر واحدًا من الجسور العائمة التى بناها الروس لتسهيل انتقالهم عبر الأنهار المنتشرة فى دونباس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: العقوبات المفروضة على موسكو بدأت تنعكس على قطاع صناعة الأسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.