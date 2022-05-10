واشنطن: العقوبات المفروضة على موسكو بدأت تنعكس على قطاع صناعة الأسلحة

جدة - نرمين السيد - ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الدولية المفروضة على موسكو وقيود التصدير خصوصًا على المكونات الإلكترونية بدأت تنعكس على قطاع صناعة الأسلحة الروسية.





وقال المسؤول الأمريكى، إن روسيا أطلقت كمًا هائلًا من الصواريخ حتى نفذت الأسلحة الروسية الموجه بدقة، مشيرًا إلى أنها تواجه صعوبة فى استبدالها.

وفى سياق متصل، أكد المسؤول أن القوات الروسية لا تزال تسعى للسيطرة على خاركيف شمالى أوكرانيا، نظرًا لموقعها على مشارف دونباس، حيث تسمح بإمكانية فتح خط الإمدادات فى دونباس وصولا إلى ماريوبول بالإضافة إلى أنها مدينة صناعية مهمة.

وقال إن هناك اشتباكات تجرى فى قرى وبلدات صغير فى دونباس بدون تحقيق الروس أى تقدم كبير، لافتًا إلى أن الجيش الأوكرانى دمر واحدًا من الجسور العائمة التى بناها الروس لتسهيل انتقالهم عبر الأنهار المنتشرة فى دونباس.