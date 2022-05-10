بايدن: خطوات بوتين مدروسة للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، إنه يحاول معرفة كيفية المضى قدما فى موقف قد لا يكون فيه لروسيا، فى رأيه، طريقة للخروج من الأزمة فى أوكرانيا، متابعا "أحاول معرفة ما يمكننا فعله حيال ذلك".

وفى ذات الوقت، وصف بايدن تصرفات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنها "مدروسة للغاية"، مضيفا أن "بوتين أعتقد أنه يمكن أن يقسم الناتو، وأنه يعتقد أنه يمكن أن يقسم الاتحاد الأوروبي"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.