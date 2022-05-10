استطلاع يكشف نتائج صادمة فى واشنطن حول الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع الرأى، أن ما يقرب من نصف السكان الأمريكيون "موافقون" على هزيمة أوكرانيا، ولا يرغبون فى التضحية برفاهيتهم المادية من أجل معاقبة روسيا.

وكشف الاستطلاع الذى أجرته صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية بالاشتراك مع المعهد الأمريكى البريطانى للديمقراطية، أن 43% من المستطلعين مستعدون لقبول هزيمة أوكرانيا فى نزاعها مع روسيا، مقابل 41% يرفضون ذلك و16% آخرين لا موقف محددا لهم.

كما أظهر الاستطلاع أن المواطنين الأمريكيين لا يريدون تحمل التبعات المالية المترتبة على العقوبات المفروضة على روسيا، وأن 53% من الأمريكيين متأكدون من أن تلك العقوبات تضر بأمريكا أكثر من روسيا.