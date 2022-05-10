فوز كاسح.. ماركوس الابن يتولى رئاسة الفلبين

جدة - نرمين السيد - حقق فرديناند ماركوس الابن، فوزًا كاسحًا فى انتخابات الرئاسة الفلبينية، أمس الإثنين، فيما يعد أول فوز بالأغلبية منذ إندلاع ثورة 1986 التى أطاحت بحكم والده الذى حكم الفلبين 20 عامًا.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أظهرت إحصاءات غير رسمية للجنة الانتخابات أن ماركوس تجاوز حد الـ 27.5 مليون صوت المطلوب لضمان الأغلبية، ما يمهد لعودة عائلته إلى السلطة بعد 36 عامًا من خروجها المهين إلى المنفى بعد الإطاحة بها فى انتفاضة "سلطة الشعب".

وفى تصريحات عبر "فيسبوك"، قال ماركوس لمؤيديه: "آمل ألا تملوا من الثقة فينا"، وأضاف: "لدينا الكثير من الأشياء التى نود أن نفعلها".

ووفقا للإحصاءات غير الرسمية للجنة الانتخابات، فإنه بعد فرز 93.8% من الأصوات المؤهلة، حصل ماركوس الابن على 29.9 مليون صوت، وهو ضعف ما حصلت عليه نائبة الرئيس لينى روبريدو، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حوالى 80%، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية قرب نهاية الشهر.

وشغل ماركوس الابن منصب حاكم إقليم، وعضو فى الكونجرس، وعضو مجلس الشيوخ، كما أن شقيقته إيمى، حاليًا عضو فى مجلس الشيوخ، وشغلت والدته إيميلدا، عضوية مجلس النواب لأربع فترات، ولم يقدم ماركوس أى برنامج سياسى حقيقى، وقامت حملته على أساس رسالة بسيطة ولكن غامضة، تقوم على الوحدة.

وتشير التقارير المحلية فى الفلبين إلى أن تشكل رئاسة ماركوس الإبن ستكون استمرارًا لنهج الزعيم المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتى، الذى حظى أسلوبه الصارم بشعبية، وساعده على تعزيز سلطته سريعًا، وأظهر الإحصاء غير الرسمى فوز سارة دوتيرتى-كاربيو، ابنة الرئيس، بمنصب نائب الرئيس بأكثر من ثلاثة أمثال أقرب منافسيها.