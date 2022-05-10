استعلام المساعدة المقطوعة 1443 وقيمتها ومتي موعد صرفها للمستفيدين

استعلام المساعدة المقطوعة 1443، مقطوعة الضمان الاجتماعي هي عبارة عن مبلغ معين من المال توفره الحكومة في السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض والأسر الفقيرة والأشد احتياجاً لمساعدتهم في مواجهة ظروف غلاء المعيشة بما يضمن توفير توفير متطلبات الحياة الأساسية لهم ولذويهم وتتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة صرف هذا الدعم وتتلقي طلبات التقديم عليه والإعلان عن كل ما هو جديد فيه ويمثل هذا الدعم مجموعة كبيرة من المستفيدين لذلك نجد معدلات البحث مرتفعة علي هذا الموضوع وفي هذا المقال سوف نقدم لكم قيمة هذا الدعم وهل تم تحديد تاريخ الصرف وما هي خطوات الاستعلام عنه.

كم تصل قيمة المساعدة المقطوعة

هي أحد برامج المساعدات التي تقدمها المملكة للمواطنين بهدف مساعدتهم في تحسين مستوى معيشتهم ويبلغ الحد الأدنى لقيمة هذا الدعم المقدم هي عشرة آلاف ريال سعودي وتصل إلى ثلاثون ريال حيث يتم تحديد نصيب المستفيدين على حسب مقدار وقيمة دخلهم الشهري وعدد أفراد الأسرة وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول على الدعم ومن تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 35 عاماً ومقيم داخل المملكة.

لا يزيد قيمة الدخل الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي بالنسبة للأعزب ولا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 8680 ريال سعودي.

لا يمتلك المتقدم أي سجل تجاري.

خطوات استعلام المساعدة المقطوعة 1443 برقم السجل المدني

هناك عدد من من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن المقطوعة وقد جاءت كالتالي:

يتم الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية. كتابة رقم السجل المدني. إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك. قم بالضغط على زر عرض.

ومن الفئات المستحقة لمقطوعة الضمان الاجتماعي هم الأسر السعودية الأكثر فقراً والأشد احتياجاً من أصحاب الدخل المعدوم كما يحقق للأرامل والمطلقات والأيتام الحصول عليها كما يحق للأسرة التي ليس لها عائل كأسرة المسجون أو المصاب بعجز أو المتوفي ويجب على المستفيدين تحديث البيانات المسجلة لتجنب وقف الدعم عنهم وعن موعد الصرف فليس هناك تاريخ محدد تصرف فيه المقطوعة حيث يتم صرف قيمتها على فترات مختلفة على مدار العام دون تحديد موعد محدد لها.