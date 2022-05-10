شركة أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين في المملكة لشهر مايو 2022، ومن المعروف أن شركة ارامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين الجديدة في يوم محدد كل شهر ميلادي، وتعتبر شركة أرامكو هي المسئولة بشكل كامل عن تسعير البنزين ومشتقاته في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقوم بإعادة التسعير وفقا لعدة عوامل ومنها سعر البرميل في السوق العالمي بجانب الأحوال الاقتصادية.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

ازداد البحث في الساعات الماضية من قبل العديد من الأشخاص حول أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر مايو 2022، حيث أنه اقترب موعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة، ومن المعروف أن المملكة السعودية من أهم الدول التي تمتلك النفط والبترول على مستوى العالم، وتعلن شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة في يوم محدد كل شهر ميلادي، وهو يوم العاشر من الشهر الميلادي، وقامت الشركة بتغير نظامها الربع سنوي في الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة، وأصبحت تراجع الأسعار شهريا، وتعلن عن الأسعار في نهاية اليوم العاشر ويتم العمل بها في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر.

سعر البنزين في السعودية شهر مايو 2022

من المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة القادمة لشهر مايو الحالي، وحتى الوقت الحالي يتم العمل بالأسعار الخاصة بشهر أبريل والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية في العاشر من أبريل وهي كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 هو 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر الغاز الطبيعي هو 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل هو 0.63 ريال سعودي.

فقط متبقي ساعات قليلة للإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين وجميع مشتقاتة لشهر مايو بالمملكة العربية السعودية من قبل شركة أرامكو السعودية والمسئولة عن الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة في كل شهر ميلادي بعد أن تقوم بإجراء تحديثات خاصة على السعر، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من مايو 2022.