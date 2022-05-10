تسجيل دخول توكلنا خدمات خطوات تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا tawakkalna.sdaia.gov.sa

تسجيل دخول توكلنا خدمات، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً بالمملكة العربية السعودية، لما يمثله هذا التطبيق من أهمية في إنجاز العديد من الخدمات إلكترونياً، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني الرقمي لمختلف الخدمات، خاصةً بعد انتشار فيروس كورونا خلال أواخر 2020 مروراً بعام 2021، حيث حرصت المملكة على توفير تطبيق توكلنا بالتعاون مع وزارة الصحة ومختلف الجهات، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتقال عدوي فيروس كوفيد 19 من خلال بيان حالة الشخص الصحية، وقد تم تفعيل الإصدار الجديد تحت مسمي توكلنا خدمات لتوفير البيانات والخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وحددت مؤسسة سدايا للذكاء الاصطناعي عدة خطوات لتسجيل الدخول، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض الموضوعات التي تهم المواطن بمختلف الدول، لذلك نوضح لكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية فتابعونا.

رابط وخطوات تسجيل الدخول

الدخول عبر تطبيق توكلنا الذي يتم تحميله عبر المتجر.

أو الدخول المباشر عبر “tawakkalna.sdaia.gov.sa“.

كتابة رقم الهوية الوطنية- هوية مقيم- رقم الجوال.

تسجيل كلمة المرور.

التأشير في مربع أنا لست روبوت بصح.

الضغط على التالي.

الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

تظهر رسالة بتم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات.

تعرّف على طريقة تسجيل الدخول في #توكلنا_خدمات عن طريق توكلنا، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق #توكلنا الحالي. pic.twitter.com/NNhFq4IjAe — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) تعرّف على طريقة تسجيل الدخول في #توكلنا_خدمات عن طريق توكلنا، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق #توكلنا الحالي. pic.twitter.com/NNhFq4IjAe — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) May 9, 2022

التعريف بتطبيق توكلنا

هو تطبيق إلكتروني تقدمه وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع هيئة سدايا، للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا من خلال اكتشاف الحالات المصابة بالفيروس، كما يتم من خلاله تفعيل التصاريح للدخول والانتقال للمواطنين والمقيمين أثناء الحظر خلال تفعيله في السابق، وقد تم تطوير التطبيق ليقدم العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن دون الذهاب للجهات المعنية، توفيراً للوقت والمجهود وحفاظاً على سلامة الجميع من عدوي الفيروس.

حمّل الآن تطبيق #توكلنا_خدمات عن طريق المتاجر الرسمية بكل سهولة، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق #توكلنا الحالي. pic.twitter.com/mb9AmrREfv — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) حمّل الآن تطبيق #توكلنا_خدمات عن طريق المتاجر الرسمية بكل سهولة، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق #توكلنا الحالي. pic.twitter.com/mb9AmrREfv — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) May 9, 2022

خدمات توكلنا خدمات