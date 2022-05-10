الصين ترصد 3475 إصابة كورونا جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:28 صباحاً - رصد بر الصين الرئيسي 3475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو أيار، منها 357 حالة ظهرت عليها أعراض و3118 من دون أعراض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الثلاثاء إن الصين سجلت في اليوم السابق 4333 إصابة جديدة منها 415 ظهرت عليها أعراض و3918 من غير.

كما سجلت الصين 6 وفيات جديدة في شنغهاي، التي تشهد أكبر تفش للفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 5191 وفاة.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل 220397 إصابة حتى التاسع من مايو أيار.