اليابان تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، بما يعمل على تجميد أصول المزيد من الأفراد وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية، ومنها مؤسسات البحث العلمى.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى العقوبات اليابانية الجديدة فى إطار الإجراءات التى اتخذتها طوكيو فى أعقاب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وكان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، أعلن، أمس الإثنين، أن بلاده ستوقف ببطء واردات النفط من روسيا مع الحفاظ فى الوقت نفسه على مصالحها فى مشاريع النفط والغاز فى الشرق الأقصى الروسى، وذلك فى الوقت الذى توازن فيه اليابان بين الحاجة إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار مع تقليل اعتمادها على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

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