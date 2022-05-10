واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مالية لداعش

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة من خمسة أفراد يساعدون فى تسهيل تمويل تنظيم داعش، ويعملون فى إندونيسيا وسوريا وتركيا، لدعم أعضاء التنظيم الإرهابى فى سوريا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان لها، إن هؤلاء يلعبون دور رئيسى فى تسهيل سفر المتشددين إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها تنظيم داعش، وإجراء تحويلات مالية لدعم جهود التنظيم الإرهابى فى مخيمات النازحين فى سوريا.

وأوضح بيان الوزارة الأمريكية، أن الشبكة تجمع الأموال فى إندونيسيا وتركيا، "واستخدمت بعضها لدفع تكاليف تهريب أطفال من المخيمات وتسليمهم لمقاتلى تنظيم داعش الأجانب كمجندين محتملين".

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، برايان نيلسون: "الولايات المتحدة، فى إطار التحالف الدولى لهزيمة تنظيم داعش، ملتزمة بحرمان التنظيم من القدرة على جمع ونقل الأموال عبر أنظمة قضائية متعددة".

وبحسب الوكالة، يستهدف هذا الإجراء الأمريكى كلاً من: دوى داهليا سوسانتى، ورودى هريادى ،وآرى كارديان ومحمد داندى أديجونا، ودينى رمضانى، ويقضى بتجميد أى أصول لهم فى الولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين بصفة عامة التعامل معهم.