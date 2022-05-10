كورونا يواصل الفتك بـ كوريا الجنوبية.. حصيلة الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية إلى تجاوز الـ 40 ألف حالة يوم الثلاثاء وسط تخفيف الحكومة للقيود المفروضة على الفيروسات لإعادة البلاد إلى الحالة الطبيعية التى كانت عليها قبل انتشار الوباء.





ووفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت البلاد 49 ألفًا و933 إصابة جديدة بـ كورونا، بما فى ذلك 23 حالة من الخارج، مما رفع العدد الإجمالى للحالات إلى 17 مليونًا و614 ألفًا و895.

ويميل عدد الإصابات اليومى إلى الانخفاض يومى الاثنين والأحد بسبب عدد أقل من الاختبارات فى عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يرتفع فى نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة الصحة العامة أن وكالة الصحة العامة أبلغت عن 62 حالة وفاة بـ "كوفيد 19"، ليبلغ إجمالى الوفيات 23 ألفًا 462 حالة. وبلغ معدل الوفيات 0.13 بالمئة.

ووصل عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة إلى 398، انخفاضًا من 421 فى اليوم السابق.

وفى 2 مايو، رفعت كوريا الجنوبية تفويض القناع الخارجى، باستثناء التجمعات الكبيرة المكونة من 50 شخصًا أو أكثر، حيث إنها تتجه نحو العودة إلى الحياة الطبيعية. يظل تفويض القناع الداخلى سارى المفعول.

كانت الإصابات اليومية فى البلاد فى اتجاه تنازلى فى الأسابيع الأخيرة بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 620 ألفًا فى منتصف مارس وسط انتشار متغير أوميكرون.