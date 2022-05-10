ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 35 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات الكوبية ـ حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الانفجار أسفر عن 89 ضحية بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 35، فيما بلغ عدد المصابين 54، بينهم 20 شخصا يتلقون العلاج فى المستشفيات.

يذكر أن الانفجار وقع بسبب تسرب للغاز عندما كانت شاحنة صهريج تزود الفندق به، وقد دمرت 4 من طبقات المبنى الـ5.

ويبلغ عمر فندق سارتوجا Saratoga، الذى تعرض لحادث تسرب غاز أكثر من 130 عاماً، وكان أحد أكثر المبانى تميزًا فى هافانا، العاصمة الكوبية، على الرغم من إعادة تصميمه فى عام 2005، وكان الفندق معروفًا بالحفاظ على هندسته المعمارية القديمة.

وكان الفندق مكان المشاهير والمسؤولين، وسبق أن اختاره كل من بيونسيه ومادونا وويل سميث للإقامة فيه فى مناسبات متفرقة، بخلاف الكاتب رافائيل البرتى، كما كان مكان يأتى إليه أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من السياسيين الكوبيين لقضاء فترة من الراحة، وفى 2017 زاره ملك المغرب محمد السادس.

وتم بناء مبنى هافانا الذى انهار جزئيًا بسبب انفجار الجمعة فى الأصل فى عام 1888 كمخزن للتبغ ومنزل لمالكه، كانتابريان جريجوريو بالاسيوس، ولاحقاً سمح حجمه الرائع باستخدامه التكميلى كبيت ضيافة أنيق، وكان رهانه التجارى هذا ناجحًا وفى عام 1911، تم تحسين المرافق لتحويله إلى أحد الفنادق الأولى فى هافانا مع جميع الخدمات.