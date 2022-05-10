أمريكا متورطة بتمويل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "ABC news" الأمريكية، أضافت بيلوسى خلال الجلسة الافتتاحية لـ لمؤتمر حول المناخ فى ولاية فلوريدا الأمريكية، أن مجلس النواب قد أصدر بالفعل تشريعًا لمكافحة تغير المناخ، ويواصلون العمل مع مجلس الشيوخ للحصول على دعم الحزبين.

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى : "لدينا كل الأسباب فى العالم للقيام بذلك.. من الصعب أن نفهم سبب وجود عقبات أمام ذلك".

قالت بيلوسى، التى زارت أوكرانيا فى وقت سابق من هذا الشهر، إن تغير المناخ لطالما كان قضية تتعلق بالصحة والاقتصاد والأمن، وأشارت إلى أن الدول التى اشترت النفط من روسيا، بما فى ذلك الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مولت الهجوم بشكل فعال فى أوكرانيا.

وقالت بيلوسى: "الحقيقة هى أن الناس لا يمكن أن يفلتوا من هذا النوع من السلوك، ولا يمكن تمويلهم من خلال اعتمادنا على الوقود الأحفورى فى بلادهم".