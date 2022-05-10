العالم اليوم - بكين.. مركبة شحن غير مأهولة تلتحم بمحطة الفضاء الصينية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:21 صباحاً - التحمت مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة، اليوم الثلاثاء، بنجاح بوحدة تابعة لمحطة فضاء في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة لاستكمال بناء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام.

وانطلق صاروخ لونغ مارش-7 يحمل مركبة الفضاء "تيانتشو-4" في الساعة 5:56 مساء بتوقيت غرينتش أمس الاثنين، من مركز وينتشانغ الفضائي في إقليم هاينان الجنوبي.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن المركبة تيانتشو-4 التحمت بالوحدة الرئيسية "تيانخه"، التابعة لمحطة الفضاء في الساعة 00:54 صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وأضافت الوكالة أن المركبة نقلت أدوات دفع وعينات تجارب تطبيقية وبعض الحمولات والإمدادات لثلاثة رواد فضاء موجودين على متن المحطة، بحسب رويترز.

وسيسافر 3 رواد فضاء إلى تيانخه في يونيو المقبل على متن المركبة الفضائية "شنتشو-14"، حيث سيعيشون ويعملون هناك لمدة 6 أشهر.

وتعتزم الصين استكمال أول محطة فضائية لها في نهاية العام الجاري لتصبح منافسا رئيسيا للمحطة الوحيدة في العالم وهي محطة الفضاء الدولية.

وكان التلفزيون الحكومي الصيني أعلن في 16 أبريل الماضي عن عودة 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض، بعد أن قضوا 183 يوما في الفضاء مستكملين أطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى الآن.

وهبط رواد الفضاء بعد 9 ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسية لأول محطة فضاء صينية، وفقا لما ذكرته رويترز.

وبعد إطلاقهم في أكتوبر على متن المركبة "شنتشو-13" قضى رائدا الفضاء تشاي تشي قانغ وويي جوانغفو ورائدة الفضاء وانغ يابينغ 183 يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس مهمة من بين 11 مهمة لازمة لإنهاء بناء محطة الفضاء الصينية "تيانخه" بحلول نهاية العام.

وتعتبر "شنتشو -13" ثاني بعثة من 4 بعثات مأهولة مزمعة لاستكمال بناء محطة الفضاء والتي بدأت في أبريل الماضي.