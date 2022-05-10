نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل ولي الأمر للأبناء المستجدين بنظام نور للالتحاق للصف الأول الابتدائي noor.moe.gov. في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص وأولياء الأمور عن طريقة التسجيل لطلاب الصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال وذلك للالتحاق بالمدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما قامت وزارة التعليم بنشر بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع تويتر واوضحت أن التسجيل سيقوم عن طريق نظام نور، مع مراعاة كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة وإتباع الخطوات حتى يتم التسجيل، فيجب على الطالب أن يتم الخمس سنوات أو يقوم بتقديم شهادة تثبت انتهاء مرحلة الروضة.

خطوات تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في نظام نور للمستجدين

يبحث الكثير من أوليات الأمور عن كيفية التسجيل لأبنائهم للالتحاق بالمدارس الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وقام نظام نور بوضع الخطوات التي يجب أتباعها للتسجيل:

يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع نور.

يقوم باختيار رابط التسجيل لولي الأمر الطالب.

يدخل سجل ولي الأمر ثم يقوم بإدخال اسم المستخدم ثم يقوم باختيار تسجيل طالب جديد.

يقوم ولي الأمر بإدخال رقم الهوية والإقامة وصلة القرابة وتاريخ الميلاد.

يقوم بتحديد صف الطفل وذلك يكون بناءً على تاريخ الميلاد الذي قام بإدخاله في الخطوة السابقة.

يدخل بيانات الطالب وبيانات الخاصة بالسكن والاتصال.

يختار المدرسة بحسب إدارة التعليم والإقرار والتعهد.

تسجيل ولي الأمر للطلاب الغير سعوديين وتحديد مواعيد المدارس

قامت دولة السعودية بتسجيل الطلاب غير السعوديين حيث يعاملون معاملة أبناء السعودية وذلك مثل أبناء القبائل النازحة، وأبناء دول الخليج العربي، وأبناء طلاب الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين وذلك في تمام اليوم الـ14 من شهر شعبان السابق، ويتم التسجيل عن طريق موقع نور الإلكتروني الذي وضعته وزارة التعليم.

واوضحت وزارة التعليم بأن التسجيل في المدارس الحكومية بتحفيظ القرآن الكريم ويبدأ ذلك خلال الفترة من يوم 11 – 6/24/ 1442هـ، في ذلك الوقت يتم إجراء المفاضلة للطلاب المستجدين في نظام نور، من يوم 1442/6/25هـ حتى يوم 1442/7/13هـ مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والقوانين ومراعاة كافة التدابير لضمان تسجيل الطلاب الجدد، كما بدأ تسجيل الطلاب الذين يقيمون داخل السعودية وخارجها أيضاً في المدارس العالمية والمدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.