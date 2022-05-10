كورونا حول العالم.. بريطانيا تسجل رقما مفزعا

جدة - نرمين السيد - ففى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 17 ألفا و155 إصابة جديدة و84 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 16 مليونا و816 ألفا و419 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 164 ألفا و573 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 2819 حالات إصابة و22 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 3 ملايين و364 ألفا و598 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و416 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة فى بريطانيا تسجيل 1512 حالة وفاة، و102 ألف و89 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الإسبوع الماضى، ما يرفع عدد من ماتوا فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 176 ألفا و424 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و140 ألفا و287 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة فى البرتغال تسجيل 125 حالة وفاة، و76 ألفا و183 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضى.

وأعلنت سلطات الصحة فى قبرص تسجيل 12 حالة وفاة، و3444 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضى، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 1027 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 473 ألفا و673 حالات إصابة.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2175 إصابة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى البلاد حتى الآن إلى 10 ملايين و678 ألفا و359 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 43 ألفا و57 حالة وفاة.

وفى الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 543 إصابة و6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى البلاد حتى الآن إلى مليونين و972 ألفا و729 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و244 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 30 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى مليون و952 ألفا و829 إصابة. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أى حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة وفيات الفيروس ثابتة عند 29 ألفا و127 حالة وفاة.

وفى بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 155 إصابة جديدة وحالتى وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 982 ألفا و809 إصابات وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و974 وفاة.

وفى كوبا، سجلت السلطات الصحية 77 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و104 آلاف و57 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8526 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة فى جنوب أفريقيا عن 10 وفيات و3237 حالة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و553 حالة وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و844 ألفًا و625 إصابة.

وفى مالطا، سجلت السلطات الصحية هناك 70 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتين وفاة، ليصل إجمالى الإصابات إلى 92 ألفا و918 حالة والوفيات إلى 711 حالة وفاة.

وفى بروناى دار السلام، سجلت السلطات الصحية 249 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 143 ألفا و107 إصابات مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 219 حالة وفاة.

فيما سجلت هولندا حالتى وفاة وبذلك يرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد منذ تفشى الوباء إلى 22 ألفا و278 حالة ، كما سجلت 1030 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 8 ملايين و61 ألفا و446 مصابا.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية حالتى إصابة جديدة، ولم تسجل أى وفيات، ليصل إجمالى الإصابات إلى 792 ألفًا و632 إصابة، والوفيات عند 9709 حالات وفاة.

وسجلت كينيا 19 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 323 ألفا و900 مصابًا ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمى الوفيات ثابت عند 5649 حالة.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 978 ألفا و948 إصابة. ولم تسجل البلاد أى حالات وفاة بالفيروس لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 11 ألفا و952 وفاة.