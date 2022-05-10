زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب منطقة فى المحيط الهادى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكاة "فرانس برس"، أفاد تقييم أولى للهيئة بأن هناك احتمالًا ضئيلًا لحدوث أضرار جراء الزلزال، الذى وقع على بعمق 10 كيلومترات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك تحذيرات من موجات تسونامى.
وتقع بابوا غينيا الجديدة على ما يسمى بحلقة النار فى المحيط الهادئ، وهى نقطة ساخنة للنشاط الزلزالى بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية.
وأدى زلزال قوته 7.5 درجة ضرب منطقة المرتفعات الوعرة فى فبراير 2018 إلى انهيارات أرضية ودفن منازل وقتل 125 شخصا على الأقل.
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