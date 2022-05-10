مذبحة فى لوس أنجلوس.. أم تقتل أطفالها الثلاثة والرابع ينجو بأعجوبة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفاد أحد المسؤولين فى شرطة لوس أنجلوس الواقعة بجنوب غرب ولاية كاليفورنيا، بالعثور على جثث 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة فى منطقة وودلاند هيلز الساعة 7:40 صباح الأحد.

وقال أعضاء إدارة الإطفاء فى المدينة إن الأطفال الثلاثة قد فارقوا الحياة فى مكان الحادث، فيما تمكن طفل رابع من الهرب بعد أن ركض إلى منزل أحد الجيران، لينجو بأعجوبة.

وأكد مسؤولون محليون أنه تم احتجاز الأم على خلفية الحادث ونقلها إلى أحد المستشفيات لإجراء للكشف عن صحتها النفسية، كما وُجِّهَت لها تهمة القتل فى وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقالت إحدى الجارات لوسائل الإعلام إنها سمعت صوت صراخ من المنزل قبل وصول الشرطة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من رؤية أى شخص.

وأضافت الجارة بريسيلا كاناليس: "ظللت أسمع صوت يصرخ قائلا: «عائلتى تسيء إلى»، وظللت أسمع صراخا، لكننى لم أستطع معرفة ما كانت تقوله الأم".

ولم تورد الصحافة الأمريكية نقلا عن السلطات، أى تفاصيل أخرى عن الحادث.