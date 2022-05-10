نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المعاش بأثر رجعي من الضمان الاجتماعي المطور السعودي وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وذلك في البيان الذي أصدرته منذ فترة على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، من صرف المعاش بأثر رجعي وتم تعديل المواعيد الخاصة بالتسجيل وغلق باب التقديم ليصبح في يوم 30 من شهر أكتوبر القادم والموافق 5 ربيع أول 1444، وذلك بعدما كان التاريخ المحدد لغلق باب التسجيل هو في 23 من شهر مايو الجاري، وتم التأكيد أن هذا القرار لا يوجد له أي تأثير على صرف مبالغ الدعم للمواطنين المستفيدين، وإليكم من خلال المقالة أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد وكذلك طريقة التسجيل وصرف المعاشات المتأخرة.

صرف المعاش بأثر رجعي الضمان الاجتماعي المطور

كما ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، فإن من حق أصحاب الاعتراضات المقبولة قبولا نهائي، الحصول على كامل الدفعات المستحقة لهم بداية من الدفعة محل الاعتراض المقبول، والاعتراضات هي طريقة يتيحها نظام الضمان الاجتماعي المطور حتى يتسنى لغير المؤهلين التظلم والحصول على فرصة جديدة لدارسة أوضاعهم بشكل أكثر، المدة المحددة لدراسة اعتراضات الضمان الاجتماعي المطور ووفق الحساب، فإن الاعتراضات تدرس ويتم الرد عليها خلال 60 يوما، وعندما تنتهي اللجنة من دراسة الاعتراض، فإن نتيجة الدراسة سوف تظهر للمستحق بشكل مباشر وقد أوضح عندما تكون النتيجة مقبول نهائي فسوف يتم إدراج المستفيد ضمن قائمة الأسر المؤهلة التي يعلن عنها بشكل شهري، ويعقب ذلك مباشرة صرف المعاش بأثر رجعي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعضاً من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لاستحقاق الحصول على الضمان الاجتماعي المطور، وأهم هذه الشروط هي الآتية:

يشترط أن تكون الإقامة الدائمة للمواطن المتقدم للحصول على المعاش داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يُمنح الضمان الاجتماعي للمواطنين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية فقط، باستثناء زوجة المواطن السعودي.

يمكن لغير السعودية الأرملة والمطلقة أن تستحق دعم الضمان الاجتماعي المطور إذا كان لها أبناء سعوديين.

ألا يكون المواطن المتقدم من المقيمين بأي دار من دور الرعاية التابعة للحكومة.

يمكن للأسر المهجورة والمعلقة أيضا أن يحصلوا على معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

ألا يكون للمواطن أي عقارات أو أصول باسمه داخل المملكة أو سجل تجاري.

طريقة التسجيل الجديدة في الضمان الاجتماعي

يتم تقديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية بإتباع بعض الخطوات والتي نوضحها لكم في النقاط الآتية: